SEB: kolmveerand säästudest seisab endiselt arvelduskontol

„Eraisikutel on SEB-s 2,7 miljardi jagu sääste, kuid nendest 77% seisab tavalisel arvelduskontol. Selleks, et julgustada inimesi panema oma raha hoiusele kasvama, pakume klientidele oma säästude hoiustamiseks konkurentsivõimelist intressimäära. Meil on lahendus nii 3 päevast kuni 3 aastani, tõstsime täna tähtajalise hoiuse intressi kuni 4,25%-le, mis kehtib nii eraisikutele kui ka ettevõttele ning kogumishoiuse intressi 1,80% peale,“ sõnas SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.

Ta lisas, et kliendid eelistavad hetkel sõlmida tähtajalise hoiuse aastaks, ligi 60% tähtajalisse hoiusesse raha paigutanud klientidest on valinud just selle perioodi. „Samas näeme, et viimasel ajal on hoogsalt kasvanud ka lühema perioodi tähtajaliste hoiuste osakaal. Näiteks 3-kuuliste tähtajaliste hoiuste maht kasvas juulikuus ligikaudu 113% ja veerandiks aastaks hoiustades on täna intress 3% aastas. Kliendid tegutsevad rahatargalt ja hajutavad oma sääste erineva pikkusega hoiuste vahel.“

Koplimäe sõnul on muutuvate intressimäärade keskkonnas mõistlik kaaluda hoiuste perioodide hajutamist. See tähendab, et mitte paigutada kogu raha ühele hoiusele, vaid rahatargalt tegutsemiseks hajutada seda eri pikkusega hoiuste vahel. Seeläbi saab varem lõppevad hoiused paigutada uuesti ja võimalik, et kõrgema intressimääraga. Samas peab arvestama, et tulevane intresside tõus ei ole kindel.

Nii tähtajalise kui ka kogumishoiuse puhul on konto avamine ja lepingu sõlmimine tasuta. Arvestama peab, et kui lõpetada tähtajaline hoius enne tähtaega, ei maksta hoiustamisperioodi eest arvestatud intressi.