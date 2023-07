Kuningas Charles kandis Eesti disaini. Kohalik kullassepaäri on toonud Eesti maailmakaardile

Teravaim silm võib märgata Roman Tavasti tooteid isegi Hollywoodi filmides ja telesarjades. „Meie tooteid on Hollywoodi läinud mitmetel kordadel,“ tõi välja Maiväli. Märulifilm „London Has Fallen“ ja seriaal „The Night Manager“ on vaid ühed näited paljudest. Samuti võib eestimaist loomingut leida Wimbledoni tenniseturniirilt ning teiste Roman Tavasti nimekaimate klientide seas on näiteks Ralph Lauren, Eurostar, London Stock Exchange, Bvlgari, Tate Modern, London School of Economics ja Marriott International.

Kliendid on toodetega niivõrd rahul, et pöörduvad tihti tagasi. „Mitmes riigis on meil püsikliente, mis näitab, et kliendid on toodete ja teenuste kvaliteediga rahul,“ ütles Maiväli. Ta lisas, et tellimuste mahud on erinevad, küündides paarisajast eurost mitmekümne tuhande euroni.

Suurem osa rahvusvahelisi kliente jõuab Roman Tavastini läbi UK tütarfirma. Kokku on müüdud umbes 40 erinevasse riiki. „Kliente on meil alates USAst kuni Austraaliani ning Hong Kongist kuni Nigeeriani, seega Eesti juurtega ehtekunsti võib leida pea igast maailma otsast,“ rääkis Maiväli.

„Oleme positsioneerinud ennast kõrgema hinnatasemega pakkujaks ning seda enam on oluline vaadata kohalikust turust kaugemale,“ rääkis Roman Tavasti tegevjuht Eivor Maiväli. Tänaseks on Roman Tavasti tütarfirma Suurbritannias töötanud juba 9 aastat ning aktiivselt tegutsetakse ka Soomes.

Roman Tavasti eksport moodustab tänaseks ettevõtte käibest 40 protsenti ning viimase kahe aasta jooksul on see peaaegu kahekordistunud, küündides 2020. aasta 172 000 eurost 2022. aastal 338 000 euroni. Kogu Roman Tavasti käive koos tütarettevõtetega oli ligi 3,4 miljonit eurot, millest eksport moodustas pea 1,3 miljonit.

Tänavu oma 100. juubeliaastat tähistava Eesti vanima kullassepafirma Roman Tavasti suurem rahvusvaheline edulugu sai alguse pea kümmekond aastat tagasi, kui sai selgeks, et Eesti turg on nende nišivaldkonna jaoks liialt väike ning suund võeti Suurbritannia poole.

Edasimüüjaid ei kasutata

Roman Tavasti äri käib vaid läbi nende enda brändi. „Oleme proovinud eksportturgudele siseneda läbi edasimüüjate või esindajate, kuid kahjuks tulutult. Ühel hetkel otsustasimegi, et meie toode on liiga keerukas ja kallis selleks, et edasimüüja suudaks kliendile meie eeliseid selgitada ja tellimust hankida,“ nentis Maiväli. „Nii jõudsimegi järeldusele, et ainuke variant on oma brändi alt ise müüa lõppkliendile ning see on siiani ennast õigustanud,“ täpsustas ta.

Omade liistude juurde jäämine ei ole äri arengule seni takistuseks olnud. Samuti pole Roman Tavastil seni olnud vajadust teha otsemüüki, sest kõik rahvusvahelised kliendid jõuavad nendeni läbi soovituste või otsimootorite.

Samuti ei tunta, et toodete üle kogu maailma eksportimine neile raskuseid valmistaks. „Tegelikult ei ole erilist vahet, kas kuller viib paki Mustamäelt kesklinna või Londonisse,“ ütles Maiväli. Küll aga on näiteks Ühendkuningriikide turul levinud praktika, et klient soovib tellimuse kätte saada väga kiiresti.

Maiväli tõi välja korra, kui kliendile valmistati tellimus rekordkiirusel – päring jõudis nendeni esmaspäeva hommikul ja klient sai märgid kätte Londonis kolmapäeva lõunal. „Sinna vahele jäi kujundamine, pressvormi tegemine, pressimine, märkide valmistamine ja viimistlemine, pakkimine ning saatmine kulleriga. Kui vähegi teised eesolevad tööd võimaldavad, siis proovime alati klientidele tarneaja osas vastu tulla. Kahjuks alati see võimalik pole,“ selgitas Maiväli.

Eesti päritolu rinnamärgid on kuum kaup

Suurima müügiartiklina nii kodu- kui ka välismaal tõi Roman Tavasti tegevjuht välja rinnamärgid ning muud korporatiivehted, sealhulgas mansetinööbid, lipsunõelad, kaelaehted ja kõrvarõngad.