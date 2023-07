Elisa talendijuht: tuleviku tööandja otsib digioskuseid ja õigeid pehmeid väärtuseid

Tuleviku ennustamine ja tööturu tulevikutrendide prognoosimine on tänamatu töö ning keegi ei tea täpselt, mis järgmise viie või kümne aasta pärast toimuma hakkab. Eriti keeruliseks on prognoosimine muutunud tänapäevases maailmas, mis muutub peadpööritava kiirusega: see, mis tundus tõenäoline eilse seisuga, võib homseks olla juba muutunud. Küll aga on võimalik hinnata makrotrende ja võrdlemisi kindlalt väita, mis on need põhioskused ja -omadused, mida tööandjad täna, homme ja kümne aasta pärast oma tööpere puhul kõige olulisemaks peavad.

Ei ole alust kahelda, et nii nagu on tehnoloogia kiire areng mõjutanud töötajatelt oodatut juba viimased paarkümmend aastat, jätkub sama trend ka tulevikus – lihtsalt veel kiiremas tempos. Kolm aastat tagasi ütles Future of Jobs raport, et üle 80 miljoni töökoha kaob ning juurde tekib üle 90 miljoni uue, 2023. aasta raport väidab, et üle 80 miljoni töökoha kaob, asemele tekib 69 miljonit uut. Kõik see näitab, et hetkene tööturg on kiirelt muutumas ja täiesti täpselt ei suuda keegi öelda, milliseks tulevik kujuneb. Küll aga annab kõik alust arvata, et lähiaastatel saavad digioskused ja võimekus digitaalses maailmas toime tulla karjäärimaailmas olulisemaks kui iial varem.

Ühest küljest võib tehnoloogia arengut vaadata kui katastroofilist muutust, kus varem inimeste poolt tehtud töö võtavad üle masinad, algoritmid või tehisintellekt. See toob kindlasti individuaalsel tasemel kaasa paljude elude drastilist muutust, väljakutseid ja kohanemist, kuid samas peab ka maailm suutma areneda. Tehnoloogiliste murrangute tulemuseks kõrgem elukvaliteet ning vähem tüütu töö tegemist, mis võimaldab inimestel tegeleda sisukamate ja loovamate ülesannetega. Lühiajalises individuaalses vaates võib see olla valus, pikas perspektiivis ja kollektiivses vaates on sest aga vaid kasu.