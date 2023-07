Majanduslanguse suurim kannataja on selgunud. Ligi 2000 töökohta kadunud, kuid tulevik paistab helge

Statistikaamet koostas Ärilehe palvel ülevaate, kui palju on Eesti omavalitsustes kadunud töökohti. Võrreldes selle aasta juunit mulluse juuniga, tuleb esile, et töökohtade kadu on suurim Harjumaal. Aga siin on ka rahvaarv konkurentsitult Eesti suurim ja töökohtade hulka arvestades ei saa praegusel miinusel olla suurt mõju omavalitsuste eelarvetele ega inimeste elule. Tabeli tipus on aastaga 950 töökohast ilma jäänud Tallinna linn. Kuna pealinnas on üle 330 000 töösuhte, on vähenemine alla 1%.

Hoopis tõsisem arv on teisel kohal oleva Narva linna ettevõtete 687 kaotatud töösuhet. Kuna Narva linnas on ligikaudu 18 000 töökohta, on vähenemine 4%. Eesti omavalitsusi kaotatud töökohtade järgi ritta pannes on kõrgel kohal ka Kohtla-Järve linn, mille ettevõtted on aastaga kaotanud samuti 4% töösuhteid, ja Sillamäe, kus vähenemine on tervelt 7%. Pole kahtlust, et Ida-Virumaa ettevõtetest on paljud inimesed saadetud otsima uut tööd. Maakonna kuue omavalitsuse ettevõtetes on aastaga kokku vähemaks jäänud 1955 töökohta. Ainult kahes omavalitsuses on ettevõtted suutnud töökohtade arvu kasvatada, kokku 312 võrra.