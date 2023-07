Tehnoloogiaettevõte R8 Technologies testib lahendust, mis tulevikus võib kindlustada Baltikumi regiooni kõrgete energiahindade eest

R8 Technologies juhatuse esimees Siim Täkker: „Kinnisvarasektor on väga suur energiatarbija, mille tarbimist oleme tänaseks õppinud juhtima tänu AI võimekusele ka kooskõlas elektrivõrgu vajadustele. AI võimaldab akumuleerida energiat madalamate hindade perioodil ja optimeerida tarbimist vastavalt vajadusele. Tänu sellele hoiavad mõningad riiklikud rikkisvaraobjektid kokku kuni 40% energiast ning see on know - how mida saame täna proovida rakendada kogu piirkonna energiahinna stabiilsuse tarbeks.“