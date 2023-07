Euroopa olulisim kaubatee hakkab kokku kuivama – sõna otseses mõttes

Reini veetase on juba aastaid suvel nii madalale langenud, et laevadel pole sügisel võimalik seal kaupa vedada. Seetõttu on jõe kallastel asuvad ettevõtted hakanud kasutama alternatiivseid teid. Näiteks kasutab keemiatööstur BASF SE ronge ja veoautosid ning plastitootja Covestro AG on osa tootmisest viinud Belgiasse. Veetranspordiettevõtted on hakanud laevu ka ümber ehitama, et need suudaksid seilata ka madalamas vees.