Kaspar Oja toidu hinnatõusust: Lidli tulek pani teised poed hindu tõstma

„Eelmisel nädalal oli meedias juttu toiduainete hindadest ja levis väide, et hinnatõus tuleb põllumajandusest mitte jaekaubandusest. Siiski näitavad andmed, et võrreldes koroonaeelse ajaga on toiduainete hinnad poodides kasvanud rohkem kui põllumajandussektori või toiduainetööstuse tootjahinnad. Eriti paistab see vahe silma viimase poole aasta jooksul, kui tootjahinnad on kuises võrdluses tegelikult langenud,“ kirjutab Oja.

Ta lisab: „Põllumajandussektori hinnad sõltuvad maailmaturu hinnast ja kerkisid esialgu koos üldise energia ja toiduainete hinnatõusuga maailmas rohkem kui toiduainetööstuse või tarbijahinnad, kuid praeguseks on need hakanud alanema. Ka toiduainetööstuse hinnad langevad, kuid juunikuu ja teise kvartali andmete seisuga jätkasid toiduainete hinnad poodides tõusu.“

Oja andmeil olid teises kvartalis põllumajandussektori tootjahinnad 38% kõrgemad kui 2019. aastal ja toiduainetööstuses 35%, aga toiduainete tarbijahinnad olid lausa 47% kallimad kui 2019. aastal.

Tarbija saab ise palju ära teha

„Üks oluline muutus, mis meil viimaste aastate jooksul on kaubandussektoris toimunud, on Lidli tulek. Odava keti lisandumine peaks konkurentsi tihendama ja hinnad alla tooma. Pakuksin hüpoteesina välja, et Eestis on see mõjunud äraspidiselt: ilmselt on vanade turulolijate turuosa Lidli tõttu vähenenud ja see mõjutab majandustulemusi. Kehvemad majandustulemused on aga osutunud avalikkuses sageli hinnatõstmise argumendiks,“ hindab ta.

Selline mehhanism eeldab Oja sõnul, et kaubanduskettide turujõud Eestis on ikkagi üsna suur ja inimesed on oma eelistatud poele kindlad ning seetõttu saavad kauplused hinda tõsta.

Oja ei usu, et seda peaks tingimata lahendama turule sekkudes. „Tarbijana saame ise palju ära teha. Hindade allasurumiseks tuleb võrrelda poodides kaupade hindu ja premeerida oma ostuga seda müüjat, kes pakub parimat,“ soovitab ta.

Eesti Ekspress kirjutas eelmisel nädalal, et kuigi maailmaturul kukuvad toidu hinnad juba üle aasta, Eestis need aga kasvavad. IMF viitab suure inflatsiooni puhul ärimeeste kasumijanule. Eestis ei lõiganud hoogsalt kasumit mitte poeketid, vaid hoopis põllumehed. Loe pikemalt siit.