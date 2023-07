Võrklaev: IMFi tagasiside näitab mootorsõidukimaksu vajalikkust

Eelarvepuhvrite loomine on tähtis, et vastu seista tulevastele majandusšokkidele. IMFi tunnustab Eestit, et rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse süsteemide parandamisel on tehtud edusamme, aga neid peaks veelgi täiustama. Struktuurireformide elluviimist peab IMF jätkuvalt väga oluliseks, soovitatakse teha tootlikkust ja tööhõivet suurendavaid reforme ning ellu viia digi- ja rohepööret. See aitab tagada pikaajalise ja jätkusuutliku majanduskasvu.