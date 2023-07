Capital Mill laiendab Viimsis oma tegevust elamuarenduse valdkonnas

„Potentsiaalsete ostjate huvi uue rohelise elamupiirkonna vastu on suur. Seda kinnitab ka asjaolu, et mõne nädalaga oleme müünud juba viis kodu,“ lausus Kaarel Loigu. „Arendajana näeme, et hea perspektiiviga elamuarendusprojektid jäävad silma ka klientidele ning koduostjate poolel on nõudlus täiesti olemas ka praeguses turuolukorras, kus inflatsioon on jätkuvalt kõrge ning Euribor liigub tõusulainel. See on paljuski võimaluste aeg ning vajadus kvaliteetse kinnisvara järele motiveerib kindlasti Capital Milli edasist tegevust selles valdkonnas.“