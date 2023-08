Moonutavad turgu? Eesti tippfirmade juhid ei nõustu Läänemetsaga kriitikaga

Minister leiab, et kui keegi (ettevõte – toim) võtab põhjendamatult suuri kasumeid ülejäänud ühiskonna arvelt, siis ta moonutab turgu. „Peaksime hoidma majandust toimimas nii, et kõigil on võimalus, mitte et ühed krabavad endale, teised vaadaku ise, kuidas saavad,“ ütles ütles siseminister Lauri Läänemets laupäeval Eesti Ekspressile.