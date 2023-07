Eksperdi lihtsad nipid: kuidas oma krüptovara küberrünnaku eest kaitsta?

Mis on õngitsusrünnak ja kuidas see toimib?

Õngitsus on laialt levinud küberrünnaku vorm, kus petturid „kalastavad“ tundlikku teavet, jäljendades usaldusväärset isikut või tuntud ettevõtet. Kõige levinum meetod on õngitsemine e-kirja teel, kuid kurjategijad võivad potentsiaalsetele ohvritele läheneda ka läbi populaarsete sõnumirakenduste. Neid salakavalaid sõnumeid on lihtne luua ja tihti näevad need välja äravahetamiseni sarnased ametlike e-kirjade või sõnumitega. On teada ka juhtumeid, kus ohvrile helistatakse ning väidetakse, et helistaja on mõne ettevõtte töötaja.

Enamik küberrünnakuid algavad siiski õngituskirjaga e-posti teel. Küberturbefirma Valimail uuringu kohaselt saadetakse iga päev üle kolme miljardi võltsitud sõnumi, mis moodustab 1% kogu e-posti liiklusest.

Enamik õngitsusrünnakutest on hulgi välja saadetavad e-kirjad või sõnumid, mis on tavaliselt ka lihtsamini äratuntavad. Mõne juhtumi puhul aga valivad kurjategijaid välja kindla ohvri ja uurivad tema kohta välja nii palju infot kui võimalik ning kasutavad seda, et kõlada usaldusväärsemana ja meelitada ohvreid tundlikku infot jagama.

Seega on krüptovara ja isiklike andmete turvalisuse tagamiseks oluline teada, kuidas õngitsusrünnakut ära tunda ja end selle eest kaitsta.

Kuidas õngitsusrünnakut ära tunda?

Nagu juba öeldud, võivad õngitsuskirjad välja näha äravahetamiseni sarnased päris kirjadega. Kindlasti tuleb vaadata, kes on kirja saatja, kuid seejuures tuleb meeles pidada, et kurjategijad võivad kirja saatja aadressi „valetada“. Seega võib kirja saatja aadressiks olla märgitud mõne ettevõtte töötaja või klienditeeninduse õige aadress. Kõige labasemate rünnakute puhul on kirja saatjaks tihti mõni Gmaili, Hotmaili või muu tasuta teenusepakkuja e-posti aadress.