Advokaat: piiriüleste abielude lahutamine on paras õiguslik peavalu. Millele mõelda välismaalasega abielludes?

Tuleb arvestada, et hooldusõiguse ja suhtlemisõiguse üle otsustab lapse hariliku viibimiskoha kohus. Ei saa välistada, et riik muutub lapse harilikuks viibimiskohaks kohe pärast lapse riiki saabumist, näiteks juhul, kui vanemad on kokku leppinud, et perekond asub sellesse riiki elama.