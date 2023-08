EfTEN Capital omandas Riias 12-korruselise elamu

„See strateegiline samm ei näita mitte ainult meie pidevat pühendumist oma portfelli mitmekesistamisele, vaid rõhutab ka mõistmist, et nõudlus kvaliteetse elukondliku kinnisvara järele kasvab pidevalt. Näeme Läti elamispindade turul suurt potentsiaali ja usun, et see omandamine mängib keskset rolli rahuldamaks kasvavat nõudlust kvaliteetsete pikaajaliste üürimisvõimaluste järele,“ kommenteeris EfTEN Capital Latvia tegevjuht Viktors Savins. „Meie meeskond ootab järgmise aasta alguses algavaid renoveerimistöid, mille tulemusena saame pakkuda tulevastele elanikele kaasaegset ja jätkusuutlikku elukeskkonda ning meie investoritele konkurentsivõimelist tootlust,“ lisas ta. „Koguinvesteeringuks on planeeritud ligikaudu 7,2 miljonit eurot ehk 1900 eurot väljaüüritava ruutmeetri kohta, mis on oluliselt madalam kui praegu Riias müügil olevate võrreldavate korterite hind. Nii loob EfTEN investoritele olulist väärtust juba ehitusfaasis.“

Riia üürikorterid on EfTEN Residential Fundi neljas investeering. Eelmise aasta alguses valmis Tallinnas 113 korteriga Kadaka üürimaja ja tänavu aprillis 96 korteriga Kaunase üürimaja. Seni suurim investeering, 145 korteriga Vilniuse üürimaja valmib 2024. aasta alguses. „Valminud hoonete esmased tulemused on oodatust paremad. Tallinnas on sisuliselt alates valmimise hetkest kõik korterid pidevalt välja üüritud ning eriti just väiksemate korterite osas on tekkinud märkimisväärne üürnike järjekord. Kaunases saavutas täituvus vaid mõne kuuga 63%. See annab kindlustunde, et ka meie esimene Riia projekt osutub edukaks ja edasi vaadates jätkame uute üürimajade ehitamist kogu Baltikumis,“ kommenteeris juhatuse esimees Viljar Arakas.