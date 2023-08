Aasta algusest alates oleme näinud tihedat rebimist Euroopa ja USA turgude vahel. Oodatust sitkemad majandused on intressimäärade kergitamisele pidanud tublisti vastu mõlemal pool ookeani. Kuni mai keskpaigani näitas Euroopa turge kajastav Stoxx 600 indeks isegi paremat tootlust kui maailmakuulus S&P 500, aga juulikuust alates on investoritele rohkem rõõmu valmistanud just viimane. Juulikuu lõppedes on eurodes mõõdetuna S&P 500 indeks kerkinud aasta algusest 14%, Euroopa turud aga 8%. Nii näib, et vanameister Buffeti ütlus „Viimased 240 aastat on olnud kohutav viga Ameerika vastu panustada“ kehtib ka endiselt.