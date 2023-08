„Me pole isegi jõudnud tõsisesse rahapõletamise faasi.“ Miks on välisinvestorite huvi järsult jahenenud?

„Juhina sain ma väga hästi aru, et kui ma teen üks-ühele kohtumisi oma inimestega või räägin infokoosolekul, siis me alateadlikult väldime teatud teemasid,“ räägib Delfi start-up podcasti Kiirendi 8. episoodis idufirma Moticheck kaasasutaja ja tegevjuht Martin Rajasalu (47). Kaks ja pool aastat tegutsenud ettevõtte aitab identifitseerida nii neid teemasid, millest organisatsioonides või ettevõtetes rääkida ei taheta, kui ka leida üles töötajate varjatud talente.

„Viimased kaks aastakümmet on näidanud, et inimestele meeldib lühike suhtlusformaat, kiire chit-chat, pöial püsti-pöial allpoole, emotikonid, meeldib kaasa rääkida kõikidel teemadel – ka nendel, millest nad midagi ei tea –, meeldib uudistada,“ loetleb Rajasalu. Just nendele suhtlusvõimalustele on ka Motichecki lahendus rajatud. „Ühel tööandjal eeldada, et tema töötajad ei taha oma tööelu osas kaasa rääkida, on täiesti vale eeldus – kui me vaatame, mis sotsiaalmeedias töötab.“

Tööelu selle kõigis aspektides monitooriv platvorm on asendanud pikad, kord aastas aset leidvad rahuloluküsitlused märksa lühemate, kuid oluliselt sagedasemate küsimustega. „Me suhtleme töötajatega igapäevaselt ja erinevates kommunikatsioonikanalites, mida nemad kas individuaalselt või organisatsiooni tasemel eelistavad,“ põhjendab Motichecki juht. See aitab saada märksa paremat pilti nii meeskondadest kui organisatsioonist tervikuna, kinnitab Rajasalu. Tegu pole ainuüksi personali-, vaid juhtimise tööriistaga.

Kuigi algse turule sisenemiseks vajaliku toote sai ettevõte valmis poole aastaga, on pärast seda tulnud nii turu- kui hinnastamise strateegiaid palju ümber kujundada. „Superohtlik on minna arendama ainult ühele kliendile vajalikku lahendust, mis pärast kujuneb Frankensteiniks, mida sa ei suuda update’ida. See on big no go. Tuleb kogu aeg vaadata, et kõigil klientidel on kõige parem lahendus kogu aeg käes,“ märgib Motichecki tegevjuht.