Madala intressiga tarbimislaen võib reaalsuses osutuda kalliks

Krediidi kulukuse määral on ülempiir, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid liigselt kõrgete tasude eest. Ülempiiri muudetakse kaks korda aastas ning see sõltub kuue kuu tarbimislaenude kulukuse keskmisest. Viimati ehk mai lõpus avaldatud keskmine oli 16,72%, mis tähendab, et ülempiir on 50,16% aastas. Kuigi laenuandjatel on kohustus ülempiirist kinni pidada, siis hiilitakse sellest aeg-ajalt kõrvale. Ka sellel aastal on Finantsinspektsioon pidanud reegleid rikkunud krediidiasutusi korrale kutsuma. Rikkumise korral ehk liiga kalli tarbijalaenu pakkumisel on sõlmitud leping tühine.