Lux Express sulgeb Viljandi bussiliini. Tegevjuht: me ei suuda rongiga konkureerida

Aktsiaselts Lux Express Estonia on Tallinn–Viljandi liini teenindanud 2021. aasta 1. juulist. Ettevõtte tegevjuht Ingmar Roos tõdes, et kuna kaheks aastaks püsitatud eesmärk – muuta Viljandi bussiliin kasumlikuks – ei toonud tulemusi, tuleb liin sel aastal sulgeda.

„Sisulistelt tõstame käed üles ja tunnistame, et sellistes turutingimustes pole võimalik meil kommertsvedu Viljandisse korraldada,“ selgitas Roos ning lisas, et kui võrrelda Viljandit teiste Lux Expressi liinidega, jääb ettevõte oma põhimõtetele kindlaks. „Me ei ristsubsideeri liini mõne teise liini tuludest. Kui me seda teeks, siis selle arvelt kannataksid ka teiste liinide reisijad ja bussijuhid ning me ei suudaks palkasid tõsta. Lisaks ei saaks me kasumeid teenivatel liinidel investeerida uutesse bussidesse ega teenustese,“ tunnistas Roos.