Oluline riigiettevõte saab uue juhi. Senine juht tõsteti konkursi lõppvoorust kõrvale

Täna hommikul said RKASi töötajad nõukogu esimehelt Kaido Padarilt kirja. Töötajad said teada, et vahepeal nõukogu uute liikmete nimetamise tõttu peatunud ettevõtte juhatuse esimehe valimised on jõudnud lõppvooru. Sinna on jõudnud neli kandidaati ja senist juhatuse esimeest Kati Kusmini nende hulgas ei ole.

„Konkurss oli väga rasvane, 58 kandidaati,“ iseloomustab Padar käimasolevat konkurssi. Tema kinnitusel oli kandideerijate seas ka tuntuid tippjuhtide nimesid. Konkurssi alustas ka praegune juhatuse esimees Kati Kusmin. Lõppvooru jõudnud kandidaatide seas Kusmini ei ole. Padari sõnul on tavapärane, et üle kahe ametiperioodi riigiettevõtte juhatuse liikmetele ei võimalda. Kusminile algul see võimalus anti, kuna tema ametiajal on ettevõte läbinud mitmeid kriise – energiakriis, COVID. Tänane nõukogu vaagis pikalt ja näeb, et uus juhatuse liige nende nelja kandidaadi seast, saab anda järgmise sammu RKASi arengusse, selgitab 1,5 kuud ametis olnud nõukogu esimees Padar, miks Kusmini lõppvooru ei valitud. Ta ei soostu enne uue juhi valikut ütlema, millist uut saamu RKASi arengus oodatakse, nimetades vaid tavapärast kliendikesksust ja rohkemat suhtlemist. Ta lisab, et lõppvooru jõudnud kandidaatide visioonid olid väga tugevad. „Komisjoni üksmeelne otsus oli, et Kati kolmandat võimalust ei saa,“ lausub ta. Vajalikuks peab ta lisada, et mingit riidu või vastuolusid nõukogul praeguse juhiga ei ole ja Kusmin on kahtlemata väga tugev juht.