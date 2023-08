Parem uni, leevendus stressile või koguni lõpp vähkkasvajale – kõik see tundub just kui ideaal, mis lahendab nii vaimsed kui ka füüsilised mured. Lähemalt uurides selgub aga, et CBD õli seespidine kasutamine, selliste toodete müümine on siiski keelatud. Teisisõnu pole Euroopa Komisjon kuni tänase päevani õlile uuendtoidu luba andnud.