ELMO Rent kaasab kopsaka intressiga uusi investoreid

ELMO Rent saatis mitmetele investoritele kirja, kus kutsuvad üles neid investeerima 2500 või 4500 eurot, et ettevõttele veel hoogu anda. Kui 2500 eurose investeeringu korral 8 kuuks pakuvad nad 16% intressi aastas, siis 4500 eurose puhul 12 kuuks hoopis 17%.

Kirjas on mainitud, et ettevõte kaasab raha selleks, et kiire kasvuga rahuldada kõrghooajal tekkinud nõudlust. „Kaasame täiendavat kapitali ja kutsume Sind meie uut äristrateegiat lisarahastama,“ seisab kirjas. Viimase kahe aasta jooksul on nad juba raha kaasanud üle kuue miljoni euro.

„Investeeringu (laenuleping) tagastamine toimub olemasoleva vanema autopargi müügituludest (meil on hinnanguliselt 0,5M eur autode väärtuse ja liisingjäägi vahe) või käimasolevast välisinvestoritelt käibevahendite kaasamisest,“ kirjutatakse kirjas, lisades, et nad on optimistlikud järgmise investeeringute kaasamises, mis on oodatud realiseeruma hiljemalt selle aasta sügisel.

„Sama investeerimisvõimalust oleme viimase kuue aasta jooksul pakkunud oma kogukonnale viiel korral, millest enamus lepinguid on juba täies ulatuses tagastatud ja viimase vooru kohustused täitmisel,“ märgib kiri.

Möödunud aasta lõpetas ELMO Rent ligi 1,5 miljoni suuruse kahjumiga. Müügitulu oli 1,580 miljonit. Möödunud aasta lõpetasid nad aruande järgi nii, et kontol oli raha 31 850 eurot.

Arendus- ja kasvuplaanide finantseerimiseks emiteeris ELMO 2022. aasta jaanuaris 256 363 uut aktsiat hinnaga 5,5 eurot aktsia kohta, mis võeti avalikult kauplemisele Nasdaq Baltic alternatiivturul First North. ELMO Rent on Nasdaq First North turul noteerinud üle 2,4 miljoni aktsia. Ühe aktsia hind on kirjutamise hetkel 1,75 eurot. Osalus ettevõttes jaotub 37 protsenti ettevõttele Lühirent OÜ ja 31% Priit Haljak OÜ.