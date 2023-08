Automaksu vastu on kogutud ligi 30 000 digiallkirja

Eesti Autoomanike Liidu (EAOL) juhatuse liikme Andres Ranna sõnul otsustati rahvaalgatus.ee keskkonnas jätkata põhjusel, et seal on olemas ka Smart-ID allkirjastamise võimalus.

„Täna näeme, et Smart ID-ga allkirjastamise võimalus tõi oluliselt lühema ajaga allkirjade hüppelise kasvu,“ ütles Rand. „Samuti näeme, et automaksu kehtestamise vastu suunatud algatusel on potentsiaali püstitada Eesti petitsioonide rekord, mis hetkel kuulub 35 805 digiallkirjaga abieluvõrdsuse toetuseks algatatud petitsioonile.“

Ranna sõnul on märkimisväärne, et EAOL petitsiooni puhul ei ole tehtud reklaamikampaaniat. „EAOL on kogu oma eksistentsi ajal kulutanud sotsiaalmeedia reklaamile kokku 20 eurot. Seega on sõna levinud eelkõige läbi inimeselt inimesele ehk läbi sotsiaalmeedia jagamiste,“ ütles Rand, kelle sõnul näitab inimeste tugi nii teema olulisust kui seda, et täiendava automaksu kehtestamine Eestil ei ole legitiimne. „See on mõttekoht tänastele valitsejatele, kelle tegusid valija kindlasti meeles peab.“