Kristen Michal pooldab endiselt Nordica erastamist. Uibo: see on loogiline samm

Michali sõnul on mõistagi riigi ootuseks Nordicale kasumlikkus. „Ootus on, et vaadatakse üle ettevõtte erinevad otsused, hinnatakse nende adekvaatsust tänases ajas ja ruumis ja püütakse jõuda ettevõtte stabiliseerimiseni, loodetavasti ka kasumlikkuseni.“

Lennundusettevõte tuleks Michali hinnangul nii või teisiti erastada, kuna mujal allhankeid tehes pole Nordica enam Eesti riigile strateegiliselt olulise teenuse pakkuja. Täiendavat raha ei ole ministri sõnul ettevõttesse mõistlik panna. „Pigem tuleb see raha panna näiteks lennujaama, kus on võimalik Eesti inimeste ja majanduse jaoks vajalikke ühendusi luua,“ ütles ta.

Toomas Uibo: hea mõte oleks Nordica erastada

Toomas Uibo, kes oli aastail 2017–2019 Nordic Aviation Groupi turundus- ja kommunikatsioonijuht ja pärast seda juhtis NAG-i tütarfirma kommunikatsiooni, ütleb, et Nordica erastamine oleks tänastes tingimustes õige otsus ja sellest on räägitud juba päris mitu aastat.

Uibo sõnab, et kuluaarides räägiti Nordica saatusest juba 2019. aasta lõpus, kui Nordica Tallinna liinid sulges. „Sai selgeks, et otseliinid sellisel moel enam ei toimi, sest konkurents Tallinna lennujaamas tegi kasumlikult majandamise võimatuks. Suuremad lennufirmad laienesid väga agressiivselt ja oli perioode, kus mõni sihtkoht oli kaetud lausa 3-4 lennufirmaga ning lennud toimusid sarnastel kellaaegadel. Kõik operaatorid lendasid kahjumiga ja sellisest sõjast väljub võitjana suurema rahakotiga ettevõte. Turuvõitlust maksumaksja raha eest ei ole aga mõistlik pidada ja piletimüük lõpetati,“ meenutab ta praeguse olukorra tausta.

Uibo sõnul on Nordica temasse investeeritud maksumaksja raha tegelikult juba ammu kaudselt tagasi teeninud. „Sellises olukorras, kus riik tänase lennufirma ainuomanikuna ei saa ettevõtet väga lihtsalt toetada ja lennufirma ei saa kahjumlikke liine üleval hoida, on erastamine loogiline samm,“ lisab ta siiski.

Tuleviku kohta ütleb Uibo, et Nordica vajab omanikku, kes tunneb lennundusäri ja on võimeline ettevõtet edasi arendama. „Väljakutsed on pigem lennukitööstuses, mis pole pandeemiast lõplikult siiski taastunud. Uute lennukite ja varuosade ülipikad tarned tekitavad paljudele ettevõtetele suuri kulusid,“ räägib ta. Uibo sõnul on Nordical endiselt väga suur potentsiaal, et saada Euroopa mõistes vähemalt keskmise suurusega lennufirmaks.