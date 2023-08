Kütuste hinda tõstavad saudid. Aga kui kaua? Kartell on käest libisemas

Tänaseks on hinnad jõudnud tasemele, kus need viimati olid aprilli keskel ja Saudide kuningakoda saab tunda rahulolu eesmärgi saavutamisest. Ometi võib õnn olla üürike, sest tegelikkuses annab selline sundkäik märku, et OPECi juhtriik hakkab kaotama kontrolli kartelli üle – teised ju tootmiskärbetega kaasa ei tulnud.

Nii maailma ja USA energiaagentuurid kui ka mitmed investeerimispangad on ennustanud aasta teiseks pooleks kõrgemat hinnataset. Maailmamajandus hakkab vaikselt koomast välja tulema – Euroopa majandus on juba kasvuni jõudnud –, see toob omakorda kaasa naftanõudluse suurenemise. Kuna tootmismahud ei suuda nii kiiresti kosuda, siis defitsiit turul vähendab juba praegu varusid ning tõstab hindu ka lähemas tulevikus. Tõsi, tänasest palju kõrgemat hinnataset analüütikud aasta lõpuks õnneks ei ennusta.

Eestis pole tarbimine vähenenud

Küll on lähikuudel suurem hinnasurve diislikütusele – vähemalt esialgu nähakse, et tootmispiirangute tõttu väheneb nö hapuma või raskema nafta (sour crude) jõudmine maailmaturule. Kuna sellest on mõistlikum toota just diislikütust, siis võib prognoosida, et lähikuudel on globaalselt diislikütuse toodang struktuurses defitsiidis. Samuti minnakse sügiskuudel läänemaailmas üle talvise mootoribensiini tootmisele, mille omahind on kõrgema aururõhu tõttu madalam kui suvisel mootoribensiinil, mis vähendab hinnasurvet meie autojuhtidele.