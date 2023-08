Sama suur kui kolm jalgpallistaadionit: Baltikumi moodsaim pakisorteerimisterminal sai nurgakivi

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul on uue pakisorteerimisterminali ehitus märgiline kogu Baltikumi jaoks. „Balti riikide suurima pakiautomaatide võrgustikuna on meil vaieldamatu kasvupotentsiaal. Sellest on tingitud ka meie rekordiline investeering piirkonna suurimasse ja moodsaimassse pakisorteerimisterminali. Terminali strateegilise asukohana ei olnud Leedu juhuslik valik. Asukoha teeb täiuslikuks lääneriikide lähedus, kus on hetkel tohutu rahvusvaheliste tarnete voog ja märkimisväärse kasvupotentsiaaliga arenev turg,“ rääkis Mägi.