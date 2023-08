Otsustatud. Mullu suvel börsile jõudnud Clevon lahkub

15 aktsionäri hääled moodustavad 93,1971% ettevõtte aktsiakapitalist. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt, loeti hääletanuks otsuse vastu.

Clevon AS-i First Northilt lahkumisel jäävad Clevon AS-i aktsiad igale aktsionärile alles. Praeguste plaanide kohaselt peaksid Clevon AS ja Clevon Investors AS pärast First Northilt lahkumist ühinema. Sel juhul saavad nii need aktsionärid, kes kevadises vahetuspakkumises osalesid, kui ka need, kes selles ei osalenud, ka formaalselt samasse olukorda – nad saavad olema sama ettevõtte aktsionärideks, selgitab ettevõte enda dokumendis. Ükski aktsionär ettevõtte sõnul enda aktsiaid ei kaota.

Kui Clevoni First Northilt lahkumise plaan õnnestub, kavatseb Clevon AS kaasata täiendavaid investeeringuid riskikapitali investoritelt, kes hindavad aktsiate väärtust teisiti kui seda hindab turg, märgib ettevõte. First Northilt lahkumisel jäävad aktsionäridele nende aktsiad alles. Juhul, kui täiendavate investeeringute kaasamine õnnestub, plaanib Clevon AS-i juhtkond äri edasi arendada, et võimaldada keskpikas perspektiivis aktsionäridele võimalus oma aktsiad võimalikult kõrge hinnaga müüa.

Varasemat väljaostu lubati Clevoni sõnul eeldusel, et leitakse investor, kes oleks nõus seda finantseerima. „Clevon on vahepealsete kuude jooksul kogu aeg otsinud investorit, kes oleks olnud nõus finantseerima aktsiate väljaostu väikeaktsionäridelt. Kahjuks ei ole sellist investorit leitud. Sellest ongi tingitud see „venitamine“. Praeguseks on kahjuks selge ka see, et sellist investorit leida ka ei õnnestu,“ kirjutab ettevõte.

Edasi näeb iga aktsionär küll talle kuuluvaid aktsiaid oma väärtpaberikontol, kuid nö börsihinda neil enam ei ole, selgitab ettevõte. Aktsia hind saab igas tehingus sõltuma ostja ja müüja konkreetsest kokkuleppest, kusjuures ükski ostja ega müüja ei ole kohustatud seda hinda avalikustama.

Mullu suvel pakuti Clevoni aktsiaid IPO käigus hinnaga 1,87 eurot. Teisipäevase seisuga oli aktsiate hind langenud pea 76% hinnale 0,449 eurot.