Kas mäletad veel aega, mil ühe pildi mobiili salvestamine maksis 80 senti?

Mobiilipakettide puhul ei piisa enam ammu vaid internetist, kõnedest ja sõnumitest. „Tarbijad soovivad mugavust ehk kõik teenused võiksid tulla ühest kohast. Samal ajal ei tehta järeleandmisi kvaliteedis ega mõistlikus hinnas,“ räägib Murumaa. Seetõttu on piiramatutes pakettides sees lisaks veel näiteks Mobiil-ID, filmipakett ja võimalus kasutada filmilaenutust. Olulisel kohal on ka turvalisus.

Telekomiettevõtted on pidanud tarbijatega sammu pidama. „Enam kui pooled uutest liitumistest ja paketivahetustest on tehtud just mõne piiramatu paketi kasuks. Kasutajate vajadused ja ootused on lihtsalt muutunud. Piiramatud lahendused on kättesaadavamad ja odavamad kui kunagi varem,“ lisab Murumaa.

Täna on tarbijate pilgud suunatud piiramatutele mahtudele, kuna andmesideteenuste kasutamise on hüppeliselt tõusnud. „Ainuüksi viimase nelja aasta statistikast on näha, et kasv on olnud keskmiselt üle 50% aastas. Eriti märkimisväärne oli muutus aastal 2020, mil andmesidet kasutati aasta varasemaga võrreldes 94% enam. Veel mullugi kerkis tarbimine ligi 40%,“ räägib Murumaa.

Lisaks oleme jõudsalt sisenenud 5G ehk ülikiire interneti ajastusse ja see tähendab, et investeeringute tegemine 5G-võrgu väljaehitamiseks on olulisem kui kunagi varem. „Tarbijad ootavad kõrgemat töökindlust ja efektiivsust ning kokkuvõttes paremat kogemust koos mõistliku hinnaga,“ kommenteerib Murumaa.

Murumaa toonitab, et kuigi teenused lähevad järjest paremaks, peavad hinnad jääma mõistlikuks. Eelkõige tänu Netflixile ja Spotifyle on aga täiesti uueks trendiks saanud pakettide jagamine oma sõprade ja tuttavatega. „See on järgmine samm, millega saame ka telekommunikatsiooni valdkonnas tarbimisharjumustele järgi tulla, andes oma klientidele võimaluse piiramatuid teenuseid mõistlikku hinnaga jagada,“ näitlikustab Murumaa.

Kokkuvõttes on mobiilne internet saanud 20 aastaga täiesti uue tähenduse, kus tarbijad ei muretse enam andmemahu kasutuse pärast ega oota kuu lõpus sõnumit, et maht hakkab täituma. Uue ajastu märksõnaks on saanud piiramatud paketid, kus on garanteeritud ülikiire internet koos võimalikult laia teenuste valikuga. Ettevõtetelt oodatakse üha enam paindlikkust ja tarbimisharjumuste muutuse jälgimist, et kliendi soovidega kaasas käia.