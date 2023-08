Koduostjad läksid juulis puhkusele, kuid hind püsib endiselt kõrge

„Kuigi 20% suurune tehinguaktiivsuse kahanemine näeb numbrites esmapilgul üllatav välja, siis suvise aja saabudes on see pigem tüüpiline asjade käik,“ kommenteeris Martin Vahter lõppenud kuu statistikat ning lisas, et august kulgeb usutavasti sarnases rütmis.

„Keskmine ruutmeetri hind püsib just sel põhjusel, et enamus tehinguid tehakse väiksemate korteritega, mille ruutmeetri hind on kallim. Suuremate ja kallimate korteritega toimub tehinguid vähe, kuna arendajad hinda alla ei lase, aga samas on inimeste keskmine ostujõud siiski madalam,“ ütles Vahter, kelle sõnul tehakse siiski tehinguid mingil moel eriliste ja kallite korteritega. Kõige kallim Tallinna korter müüdi juulis 883 000 euroga.