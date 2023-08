Naabri jälgedes. Läti plaanib maksustada pankade suured kasumid

Võimalik lisatõuge muutusteks võis tulla Läti presidendilt. Nimelt märkas ka Edgars Rinkēvičs pankade suuri kasumeid, kutsudes seetõttu rahandusminister Arvilas Asheradena kohtumisele. President sõnas vestluses, et ootab tegusid nii tulevaste kui ka olemasolevate pangaklientide laenutingimustes. See peale kinnitas ka rahandusminister, et kuna pikad läbirääkimised pankadega pole tõepoolest tulemusi andnud, asutakse nüüd tegutsema.