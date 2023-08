Ülevaade: vaata, kas sinu pensionifond hävis või võitis

Parima tootlusega on tänavu olnud kaks Swedbanki indeksifondi, mis on aasta algusest teeninud 15,4% ja 16,4% tootlust. Swedbank Roburi portfellihalduri Pertti Rahneli sõnul on teistest indeksifondidest parem tootlus tulnud tänu sellele, et erinevalt konkurentidest ei ole nendes investeeritud arenevatele turgudele.