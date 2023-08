KUULA | Lihtsalt rahast: autoomanikul tasub suuremad kulud jätta teiste kanda

„Kui elada äärelinnas ja käia linnas tööl, siis ilma autota täna ikkagi ei saa. Lisaks, kui peres on lapsed, on vaja ka teist autot. Eestlane on liisimises väga praktilise loomuga – kasutatud autode turul on näiteks siiani liider Volkswagen Passat,“ mainib Coop Panga liisingu äriliinijuht Martin Ilves.

Ta lisab, et kuigi erinevad uued transpordilahendused, nagu rendiautod ja tõukerattad, on hakanud mõjutama teise auto ostmist, siis isikliku sõiduki omamine on endiselt populaarne ega kao lähiaastatel kuhugi.

Liisingusse võetud auto tuleb alati ka kindlustusega, mille igakuine makse võib sõltuvalt selle margist, võimsusest ja muudest lisamääratlustest varieeruda viiekümnest eurost kuni mitmesaja euroni. Coop Panga kindlustuse äriliinijuht Raivo Piibor ütleb, et viimase aja trend mõni aasta vanade autode puhul on näiteks garantiikindlustus. See pikendab kaitset autole selliselt, et kõik suuremad probleemid saab kaelast vaid omavastutuse summaga.

„Kindlasti tasub kasutatud autode puhul mõelda sellele, et neid rohkem kindlustada,“ lisab Piibor.

Pikemalt kuula autode liisimise ja kindlustuse kohta juba saatest!