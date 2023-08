Viimase poolaasta jooksul on Riia sadama kaudu eksporditud ligikaudu 40 000 tonni põllumajandustoodangut. Ametnikud loodavad, et lähitulevikus hakatakse neid koguseid arvestama mitte tuhandetes, vaid miljonites tonnides.

Nüüd on arutluse all luua koridor ka Ukrainaga. „Lätil on nii soov kui ka võimalus toetada Ukrainat alternatiivsete teraviljaeksporditeede rajamisel,“ ütles Läti president Edgars Rinkēvičs.