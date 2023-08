Swedbank näeb majanduses murepilvi ja ootab keskpangalt olulisi intressikärpeid

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul tõid juuli inflatsiooninäitajad esile, et euroala alusinflatsioon on kõrge ja taandub visalt. „Tugev tööturg koos palgatõusuga takistavad inflatsiooni kiiremat pidurdumist. Ühest küljest võib see justkui anda EKP-le (Euroopa Keskpangale – toim) põhjuse tõsta intressimäärasid ka veel septembris,“ ütles Mertsina.