„Plaanime hindu tõsta.“ Uusarendused odavamaks praegu ei lähe

Suvi on tavapäraselt kinnisvaraturul laisem aeg, mil ostjad just erilise aktiivsusega uusarenduste ümber ei tiirle. Ikka ootab ja loodab ostja, et peale puhkuste aega võiks tema soovitud kinnisvara hind sügiseks kukkuda. Kui teised kinnisvaraarendajad hindasid suvist ostuaktiivsust üsna tavapäraseks, olid möödunud suvekuud Endoveri jaoks ühed aegade parimad. Millise hinnaga arendajad praegu kortereid pakuvad?