Eksperdid annavad nõu: kuidas pidada vastu paremate aegade saabumiseni? Saneerimine on võimalik pääsetee

Aina enam kuuleb erinevate sektorite ettevõtetest, kes on kas investeeringute kokkukuivamise, toorme puuduse või sihtturgudel valitsevate ebasoodsate olude tõttu pidanud oma tegevust koomale tõmbama. Ühest hetkest alates ei pruugi aga pelgalt tegevuskulude piiramisest enam piisata. Seda eriti juhul, kui hoolimata kokkuhoiust ei ole võimalik jõuda võlausaldajatega kokkuleppele kohustuste tasumise osas.

Pikka aega on Eesti investeerimiskliima olnud hea, kuid nüüd on mitmete negatiivsete tegurite mõjul olukord muutunud. Asjatundjad on esile toonud, et investeeringute mahud on kukkunud ning tehinguturg koomale tõmmanud. See kõik avaldab paratamatult negatiivset mõju ettevõtjate võimele oma kohustusi täita.

Vastutuse vältimine ei ole lahendus: saneerimismenetlus kui võimalus olukorra parandamiseks

Kõige hullem, mida ettevõtja majanduslike raskuste tekkimisel teha saab, on peita pea liiva alla ja loota, et küll olukord iseenesest paremaks läheb. Terendav maksejõuetus on kahtlemata ebameeldiv perspektiiv ning sellega tegelema asumine nõuab otsustavust ja keerulise olukorraga adapteerumist, kuid alternatiiv mitte midagi tegemise näol on hullem. Seadusandja on läbivalt näinud vaeva, et ühelt poolt täiustada ning arendada erinevaid õiguslikke võimalusi võlgniku maksejõuetuse puhuks, kuid teisalt on ta ka andnud majandusraskuseid ületada soovivale võlgnikule tööriistad, kuidas seda teha.

Olukorras, kus ettevõtte maksejõuetus ei ole püsiv, ettevõtjal on tahe raskuste ületamiseks pingutada ning lootus paremate aegade saabumiseks on realistlik, saab abi saneerimismenetlusest. Kuigi saneerimisseadus on Eestis kehtinud varsti juba 15 aastat, ei ole selle maine kuni viimase ajani just liiga hea olnud. Seda peamiselt seepärast, et saneerimist on vahel püütud ära kasutada ebaausatel eesmärkidel – selle asemel, et teha aus ja tõsimeelne pingutus oma majanduslike raskuste ületamiseks, on seda menetlust proovitud kasutada pankroti edasilükkamiseks.