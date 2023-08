Elvis Presley tütre kodu müüdi rekordiliselt kiirelt ja kallilt maha

TMZ ja Daily Maili andmetel polnud ostjatel aimugi, et maja kuulus Elvis Presley surnud tütrele. Paar armus majja kohe, nagu väidetavalt armus ka Lisa Marie Presley sellesse esimesest silmapilgust.

687-ruutmeetrine häärber on hiljuti täielikult renoveeritud ning selles on kuus magamistuba ja seitse vannituba. Lisaks on kodus meeste ja naiste riietusruumid, joogaruumid, suur tagaaed, kokaköök, kodukino, veinikelder, bassein ja imekaunid vaated Calabasase linnale.