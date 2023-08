Lidli Eesti ja naaberriikide poodides on sama kaup müügil erineva hinnaga

Eestis tegutseval Lidlil on poode paljudes Euroopa riikides ja ERR võrdles hinnataset Eesti, Läti, Leedu ja Poola Lidli kauplustes, kuna nendes riikides on pakutavad tooted sarnased ja hõlpsasti võrreldavad. Ilmnes, et osa kaupade puhul on hinnavahe tõepoolest märgatav, kuid ei saa öelda, et alati peaks rohkem maksma siinne ostja – kõikumisi on mõlemas suunas, kirjutab ERR.