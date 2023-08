Narva Hüpoteeklaenu kontor – kuulame ära iga laenusoovi

Meil on aasta ringi palju tööd ja kliente on kogu aeg. Ent kõige kiirem on traditsiooniliselt kevad.

Ettevõtjad küsivad meilt eelkõige laenu oma äri laiendamiseks, milleks sobib hästi näiteks kasvulaen . Ettevõtjaid on väga erinevatest valdkondadest, sest meie rahastusmudel on paindlik ja kiire – see on ärilaenude puhul tihti määrav.

Hüpoteeklaenu saab taotleda mitmesuguste plaanide elluviimiseks. Laenu otstarve on lai ja kui taotlejal on püsiv sissetulek ning piisav tagatis, saame soovitud laenu kliendile väljastada.

Eraisikute keskmine laenusumma on 15 000 eurot. Ettevõtjate keskmine laenusumma on orienteeruvalt 30 000 eurot. Meie portfellis on ka poolemiljonilisi laenulepinguid, kuid reeglina on summad väiksemad.

Mujal Eestis on meie klientide seas ka kinnisvaraarendajaid. Ida-Virumaal aga uut kinnisvara ei arendata. Pigem võetakse siin laenu vanemate majade ja suvilate renoveerimiseks. Palju on väikeseid ärisid, kelle unistuste elluviimist me toetame.

Meil on majas oma hindaja, kes teeb hindamisakti valmis ühe päevaga. Hindamise jaoks on tarvis andmeid ehitisregistrist ja kinnistusraamatust. Samuti palume kliendil saata meile mõned fotod objektist.

Hüpoteeklaenust laenu taotlemiseks ei pea eelnevalt ühtegi kulutust tegema. Kinnisvara eraldi hindama ei pea. Selle töö teeme meie kliendi eest ära ja sealjuures on see kliendi jaoks täiesti tasuta.

Tagatiseta väikelaen on võimalik kätte saada ka ühe päevaga. Kinnisvara tagatisel laenu kättesaamise kiirus sõltub eelkõige notari ajast. Õnneks on meil notaritega head suhted, leiame alati kiirelt vaba aja ja selle taha protsess venima ei jää.

Kui inimesel on mingi unistus või idee, mida ta soovib laenu abil finantseerida, palume tal lähemalt rääkida, millised on tema plaanid ja võimalused. Seejärel saame omalt poolt välja pakkuda parima lahenduse.

Maksevõimekust näitab kõige paremini pangakonto väljavõte. Samas on meie jaoks väga oluline ka vestluse pool, et aru saada, mida klient tegelikult tahab.

Olemasolevate laenudega seoses muudatusi ette ei ole tulnud. Seda on aga küll näha, et uued laenuvõtjad vajavad rohkem mõtlemisaega ja uusi laene võetakse ettevaatlikumalt.

Kuidas eristuvad teineteisest Lääne- ja Ida-Virumaa?

Lääne- ja Ida-Virumaa on kaks täiesti omaette maailma. Seda kasvõi sellepärast, et inimesed, kes neis maakondades elavad, on erineva tausta ja keelega. Neis maakondades toimivad ka täiesti erinevad ärid.

Kliendid on meid mõlemas piirkonnas hästi vastu võtnud. Ja kuigi me asume Narvas, siis ka Lääne-Virumaa kliendid leiavad meid üles. Suhtleme vabalt nii eesti kui ka vene keeles. Küsimuste korral oleme ka e-kirja ja telefoni teel alati olemas.

Kuidas läheb Narva inimestel?

Narva on väike ja kompaktne linn, kus töökoha olemasolu korral on väga hea elada. Samas on paljud ärid pidanud siin oma tegevuse lõpetama. Noored sõidavad tihti Soome või Tallinna, et rohkem palka teenida. Need on osalt piirilinna mured, ent sama toimub ju ka mujal Eestis, Tallinnast kaugemal.

Positiivse poole pealt on Narvas kõik mugavalt lähedal – kool, töö, sugulased. Ei pea raiskama aega sõitmiseks, vaid saab kiiresti ühest punktist teise liikuda. Ümberringi on imeline loodus ja inimesed on tegusad.

Räägi palun mõni Hüpoteeklaenu edulugu Ida- või Lääne-Virumaa piirkonnas.

Mõni aeg tagasi pöördus meie poole klient, kellel oli kindel töökoht ja kes soovis alustada oma äriga. Koos naisega olid nad leidnud vana talumaja, mida soovisid renoveerida, et seal hobuseid kasvatama hakata. Paar läks panka, et talu renoveerimiseks laenu võtta. Pank aga ei uskunud nende ideesse ja andis eitava vastuse, öeldes, et maja on vähelikviidne.

Pärast mitut eitavat vastust jõudsid nad meie jutule. Analüüsisime nende maksevõimet, tegime maamajale ja lisatagatiseks olnud kolmetoalisele Narva korterile uue hindamisakti ning otsustasime neile laenu väljastada. Tänu Hüpoteeklaenule sai selle pere unistus teoks.

Täna toimetavadki nad Rootsikalmu Ratsatalus elamusturismi pakkumisega. Lisatagatiseks olnud korteri müüs pere hiljem maha, nii said nad osa laenust tagastada.

Rootsikalmu Ratsatalu tagasiside Hüpoteeklaenule Rootsikalmu Ratsatalu omanikud Julija ja Roman Pirk on Hüpoteeklaenule ja Narva kontorile väga tänulikud. Tänu rahastaja positiivsele otsusele ei pidanud nad oma unistusest loobuma. Tänaseks on ratsatalu ilusti käima läinud ja kliendid on neid üles leidnud. Hüpoteeklaen oli ainus, kes meisse uskus „Üritasime ligi kolm kuud meeleheitlikult talu ostmiseks laenu saada. Käisime läbi kõik pangad Narvast Tallinnani, kuid jõudsime igal pool sama tulemuseni. Pankade jaoks ei olnud talu ega maa piisavalt likviidne investeering. Lahenduse leidsime alles Hüpoteeklaenust,“ kommenteerib Roman Pirk esialgset kadalippu, mis tuli neil rahastuse saamiseks läbida. Kliendihalduri suhtumine oli soe „Narva kontoris on väga soe suhtumine ja oleme tänulikud, et nad tulid vastu ning aitasid meil teoks teha unistuse, mille peale me ei julgenud enam lootagi. Kliendinõustaja Natalja oli meie vastu äärmiselt lahke ja toetas meid,“ lisab Julija Pirk. Hüpoteeklaen aitas unistuse ellu viia Narva-Jõesuu lähedal Soldina külas asuv Rootsikalmu Ratsatalu on tänaseks tegutsenud juba mitu aastat. Pererahva armastust loomade vastu võib siin näha igal sammul. „Tegeleme hobustega ja meie juures saab ratsutada. Lisaks on meil siin miniloomaaed. Viime läbi ekskursioone, kus tutvustame loomi, räägime nende elust ja sellest, kuidas nende eest hoolitseda. Külastajad saavad ka loomi toita ja silitada,“ ütlevad ratsatalu omanikud. Talu saab rentida ka firmaüritusteks, sünnipäevadeks, perepuhkuseks ja sõpradega puhkamiseks. Suvel korraldatakse vahvaid lastelaagreid.

