Päev börsil: krediidireitingu alandamine viis turud langusesse, kopsaka intressiga raha kaasav ELMO Rent näitab langust

Suurima kauplemiskäibega väärtpaber oli täna Šiaulių bankas (951 947 eurot). Kõige enam tehinguid tehti aga Enefit Greeniga. Tallinna börsi põhinimekirja käive küündis veidi üle 900 tuhande euro. Kogu Balti börsil näitasid langust Tallinna First Northi alternatiivturul langenud Punktid Technologies (-10,56), ELMO Rent (-9,21), Grab2Go (-3,85).

ELMO Rendi languse põhjuseks võib olla eilne uudis, kus nad otsustasid taas kopsaka intressiga raha kaasata . Täna on Balti börsiindeksitest kõige rohkem tõusnud Riia (+1,58%). Ka Vilnius tõusis veidi (+0,01). Tallinna indeks näitas langemist (-0,07).

Mis veel toimus?

Kokku 15 aktsionäri häältega võttis Clevon vastu otsuse First Northi alternatiivbörsilt lahkuda, teatas ettevõte börsile. Loe lähemalt .

USA aktsiaturud näitavad langust pärast Fitchi krediidireitingu alandamise uudist. Mitmed majandusteadlased ütlevad, et muretsemiseks pole põhjust.

Goldman Sachsi peaökonomist Alec Philips juhtis kommentaaris tähelepanu sellele, et otsus ei tuginenud uuele fiskaalteabele ja seetõttu pole põhjust karta, et sellel oleks püsiv mõju turgudele.

Täna on kõik suuremad Euroopa börsid miinuses. Kirjutamise hetkel näitab kõige suuremat langust Hispaania börsi indeks IBEX 35 (-1,48%). Ka Stocc 600 näitab olulist langust (-1,04%).

USA börsilt jääb silma VIX, mis on tõusnud kirjutamise hetkel 10,7%. Samas on Nasdaqi indek näidanud olulist langust (-1,32%). S&P 500 on langenud (-0,8%).