Barbie film kui aasta turunduskampaania: viis soovitust, kuidas saavutada võimas fenomen

Turundaja ja ettevõtjana võib vaid imetleda Matteli juhtimis- ja turundusotsuseid, mis on võimalikuks teinud sellise aastakümnete pikkuse edulaine. Barbie on ehe näide, et toode võib olla rohkem kui müügiartikkel, sest tema mõju sotsiaalse sümbolina ulatub kaugemale vaid mänguasjaks olemisest. Barbie bränd on suutnud ajaga kaasas käia ja kohandada end erinevatele sihtrühmadele, pakkudes laia valikut nukke erinevates rassides, elukutsetes ja moestiilides.