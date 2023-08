Konverents „Ida-Virumaa – võimalus, mida kardetakse“ avab ilustamata piirkonna oleviku ja tuleviku

2012. aastal töötas Eesti Päevalehes vahetusajakirjanik, sakslane Robert Kalimullin, kes muu hulgas käis ka Narvas reportaaži kirjutamas. Nagu välismaa ajakirjanikud. Toimetusse tagasi jõudes ta rääkis, et polevat varem kogenud, et ühe riigi sees on veel üks riik. Narva tähendas talle välismaad, kuhu sai viisavabalt reisida. Robert kirjutas: „Tallinnast Narvasse sõitmiseks ei ole vaja viisat. Ekspressbussi itta ei peata piiripunkt, Narvasse jõuab ühe jutiga. Sellest hoolimata tundub kolmetunnine sõit nagu reis välismaale. Keskaegse vanalinnaga Tallinnast sõidan Nõukogude ajal nullist üles ehitatud Narvasse. Eestikeelsest keskkonnast venekeelsesse. Läänemere maalt Ida-Euroopasse.“

2018. aastal töötas president Kersti Kaljulaid paar nädalat Narvas ja Ida-Virumaal, mida kirjeldas elavalt Põhjaranniku tegevtoimetaja Erik Kalda: „Kindlasti on selles ka jupike PR-i, aga ka soovi tõmmata Ida-Virumaale rohkem positiivset tähelepanu. Tundub, et Ida-Virumaa on saanud tänu sellele rohkem üleriigilist tähelepanu. Võiks öelda isegi, et presidendist on saanud maakonna müügiesindaja nr 1, sest paljud siinse piirkonna poliitikud ja avaliku elu tegelased, sealhulgas piirkonnast valitud riigikogu liikmed, pole olnud kahjuks suutelised Ida-Virumaad positiivses mõttes turundama.“