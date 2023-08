Kütusemüüjate sõnul võib kütuse hind kallineda veelgi

Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna ütles, et juulikuus kerkisid toornafta hinnad 13%, mis on suurim ühes kuus toimunud hinnatõus viimase pooleteise aasta jooksul. „Suvi on traditsiooniliselt kütuste tarbimise kõrghooaeg, mida mõjutab mh Saudi Araabia toodangu kärbe kui Venemaa mahtude langus. Hetkel on turul hinnanguliselt puudu suviste tarbimismahtude rahuldamiseks 2 miljonit barrelit toornaftat päevas.“

Kärsna lisas, et turud hindasid USA ja eurotsooni majanduslangust suuremaks kui see tänaseks on olnud, sügisesse vaadates nähakse majanduse taastumist ja kasvule pööramist, mis on nõudlust kasvatanud ja kasvatab veelgi.



Kärsna märkis, et osad analüütikud näevad toornafta puhul 100 USD/barrelist saavutamist 2024. aastal, mis on olnud ka Saudi Araabia hinnasiht toornaftal. „Jätkuv „must hobune“ on Hiina, kelle majandus ei ole senini taastunud, kuid samas on Hiina toornafta mahud 45% kõrgemad kui aasta tagasi.“ Pikemas perspektiivi on fossiilsete kütuste hinnad Kärsna hinnangul tõusuteel. Seda mõjutavad nii tootmiskulude kasv, tõusvad aktsiisid kui ka lisanduvad C02 maksud.