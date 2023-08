Nimelt sõnas äsja Nordica eesotsast kibekiiresti lahkunud Palmér, et lennundussektoris on kogu aasta esimesel poolel olnud suur probleem see, et koroonapandeemia ajal pidid paljud lennufirmad, aga ka tarnijad ja lennukitootjad töötajate arvu vähendama või töötajad lihtsalt lahkusid lennundussektorist.