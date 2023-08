Merko Ehitus teenis poole aastaga 19 miljonit eurot kasumit

„Esimese poolaasta kasum oli meil ootuspäraselt tugev, kuna mitu korteriarendusprojekti said valmis ja toimus eelmüüdud korterite üleandmine ostjatele. Samas eelmüüdud korterite varu järk-järgult ammendub ning tegutseme täna väga erinevas turuolukorras võrreldes 2020. ja 2021. aastaga,“ kommenteeris AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink tulemusi.

Tringi sõnul on korterite uusmüügi tempo märkimisväärselt langenud, mistõttu on uute arendusprojektide käivitamine nii nende poolt kui Balti turul tervikuna oluliselt aeglustunud. See omakorda tähendab järgmisel paaril aastal vähem valmivaid arendusprojekte ja müüdavaid kortereid.

„Positiivse poole pealt näeme, et esimesel poolaastal on korterituru olukord stabiliseerunud, kohanemine majanduskeskkonna muutustega jätkub ning turule on lisandunud natuke rahulikumat sentimenti. Kuigi täna on oluliselt vähem investeerimise eesmärgil korteriostjaid, siis uue kodu ostutehinguid siiski toimub. Kiiret muutust nõudluse taastumisel me lähiajal siiski ei näe ning suhtume uute projektide käivitamisse ettevaatlikult.“

Merko Ehituse 2023. aasta teise kvartali müügitulu oli 142 miljonit eurot (+61,3%) võrreldes mullusega) ning kuue kuu oma 217 miljonit eurot (+39,1%).

Ettevõtte teise kvartali puhaskasum ulatus 13,6 miljoni euroni (+223,4%), kuue kuu puhaskasum oli 19,4 miljonit eurot (+170,1%).

Kvartalitulemused ületasid oluliselt analüüsimaja Enlight Researchi ootusi, kui müügitulu oli prognoositust poole võrra suurem ning kasum ligi kolm korda suurem. Seda eelkõige tänu kinnisvaraarendustele.

Trink: keskkond on jätkuvalt ebakindel

Tänavu kuue kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 255 miljoni euro väärtuses ehk 32% enam kui võrdlusperioodil ning ehituslepingute portfelli jääk kasvas aastatagusega võrreldes 29% võrra 418 miljoni euroni.