Kuigi ettevõtte eeldatav turuväärtus on hetkel veel ebaselge, on see suure tõenäosusega märkimisväärselt madalam kui varasemate rahatõstmiste juures. 2018. aastal, kui maailma suurim tubakafirma Altria ettevõttesse investeeris, hinnati ettevõtte väärtuseks 38 miljardit dollarit. Nüüdseks on Altria osaluse maha müünud.