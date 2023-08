Delfi Ärilehele kirjutas lugeja, kes märkas Facebookis Bolti juhi postitust, kus too hooples sellega, et töötab iga päev 19 tundi. See on aga taksotellijale üpris ohtlik – usaldada enda turvalisus juhi kätte, kes ei ole öösel pea tundigi maganud.