„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Marko Oolo kaotas kolme nädalaga 100 000 eurot portfelli turuväärtusest

Marko Oolo on üks Investeerimisklubi ja Investeerimisfestivali asutajatest. Ta on aktiivne investor ja rahatarkuse edendaja, kes aktiivselt lahkab erinevaid teemasid enda blogis.

2021. aastal jõudis ta rohkem kui ühe miljoni euro suuruse investeerimisportfellini. Algkapitali investeerimiseks on ta teeninud palgatööst ning hiljem ettevõtlusest. Täna moodustab suurema osa sissetulekust investeerimistulu. Igapäevaselt toimetab ta riskikapitalifondis Superangel partnerina.

Kui suur langus portfellis paneks põlve värisema?

Olen enda investeermiskarjääri jooksul õppinud, et riskist hakkab investor alles siis aru saama, kui mõni investeering hapuks läheb. Enne tegelikku rahakaotust tundub risk teoreetiline ning ebatõenäoline.

Kõige suurem langus minu investeerimisportfelli turuväärtuses on olnud 100 000 eurot kolme nädalaga. Positiivse poole pealt oli see kaotus ainult paberil, sest...

