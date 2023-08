Olde Hansa juhi sõnul vohavad toitlustusäris maksupettused. „Kõik teavad seda ja mängivad kaasa“

Auri Hakomaa ütleb, et Olde Hansa on elus ainult tänu sellele, et teeb palju rohkem. „Meil on terve ajaloo regenereerimine, rahvusvaheline turundamine ja kuulsus. Inimesed tunnevad Olde Hansat kõikjal maailmas.“

FOTO: Priit Simson | Delfi Meedia