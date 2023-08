Asi kindel: Balti riigid lahkuvad Venemaa elektrivõrgust hiljemalt 2025. aasta alguses

Peaminister Kaja Kallas sõnas, et Balti riikide elektriühenduste tugevdamine ja Mandri-Euroopa võrguga liitumine suurendab meie omavahelist koostööd ja usaldust ning riikide energiajulgeolekut. „Töötame koos Leedu ja Lätiga selle nimel, et lõpetada igasugune sõltuvus Venemaa energiast. Venemaa agressioon Ukrainas ja energia kasutamine relvana tõestab, et tegemist on ohtliku ja ettearvamatu riigiga ning seetõttu on Venemaa elektrivõrgus olemine risk Eesti tarbijale,“ ütles Kallas.

„Oleme viimastel kuudel otsinud võimalusi Mandri-Euroopa süsteemiga liitumine varasemaks tuua. Süsteemihaldurid viisid läbi hulga täiendavaid analüüse, mis andsid kindluse, et saavutame vajaliku tehnilise võimekuse 2025. aasta alguses ehk sünkroniseerimist saab kiirendada ligi aasta võrra. Seni jätkavad Baltimaade ja Poola süsteemihaldurid süsteemi tugevdamisega, mis on vajalik, et vähendada riske nagu elektrikatkestused ja hinnatõus. On oluline, et Balti riigid tegutsevad sünkroniseerimise kiirendamise nimel üheskoos, nii saame riske veelgi vähendada. Leppisime peaministritega kokku, et lahkume Venemaa võrgust nii pea kui tehniline võimekus on loodud,“ sõnas peaminister.