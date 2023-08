Tarbijakaitse otsustas: lumi on Eestis normaalne nähtus ja kasvuhoone ei tohi selle all kokku vajuda

Garantiitingimuste kohaselt ei ole garantii kehtiv järgmistel juhtudel: kahjud, mis on tekkinud seoses stiihiliste õnnetuste, looduslike, ökoloogiliste ja muude anomaaliatega ning vääramatute jõududega (force majeure). Komisjon tõi välja, et ettevõte ei tõendanud ühegi eelnimetatu esinemist. Samuti ei olnud toote juhendis kirjas, et kasvuhoonet tuleks paksust lumest puhastada. Kuna kasvuhoone olevat kirjelduse järgi erakordselt tugeva karkassiga, siis ei pidanud tarbija ka lume pärast muretsema.

„Komisjon leiab, et toode on mõeldud kasutamiseks välitingimustes ja paks lumi on Eesti oludes tavapärane nähtus, mida ei saa pidada garantiitingimustes nimetatud välistuseks,“ on otsuses kirjas.