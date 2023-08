Facebookile reklaamituge pakkuv ettevõte koondab Eestis pea kogu meeskonna

Möödunud nädalal andis ettevõte Httpool Baltic töötukassale teada soovist koondada 15 inimest. Põhjuseks töömahu vähenemine. 2023. aasta teise kvartali andmete põhjal on ettevõttes tööl aga vaid 20 inimest. See tähendab, et ettevõttes jätkab vaid viis palgalist töötajat.